高雄市長韓國瑜在台中造勢晚會痛批民進黨得了「權力中毒症」，總統蔡英文則回韓「當市長還要忙於選總統」，現有的權力沒有好好行使，又去追求另一個權力，「恐怕就是他講的這個症頭吧」。對此，前國民黨立委孫大千列六大中毒癥狀，轟「蔡英文明明就是一位『重度權力中毒症』的患者」。

韓國瑜痛批民進黨有權力中毒症，對高雄發生登革熱疫情幸災樂禍，蔡英文昨被問及此事時，她說對於登革熱或哪裡有災情，政府一定在第一時間提供需要的資源和協助，「不用懷疑我們對高雄市民的關注和關懷，是毫無保留的」。

蔡接著表示，韓背負很多高雄市民的期待，透過選舉取得權力，就要替市民盡心盡力處理市政、照顧市民。但蔡說現在看到的情況是，市長還忙於選總統，有了現有權力沒有好好行使、又去追求另一個權力，「恐怕就是他講的這個症頭吧」。

對此，孫大千在臉書發文指出，蔡英文明明就是一位「重度權力中毒症」的患者。他列出中毒癥狀，包括第一，廣設東廠組織，追殺打擊異已。第二，絭養提名打手，踐踏司法尊嚴。第三，政績乏善可陳，心中只有連任。第四，耍賴破壞規則，扭曲初選制度。第五，高喊謙卑騙票，當選只剩傲慢。第六，為求順利勝選，不惜謀殺公投。

孫大千直言，這樣的病入膏肓，蔡英文還有臉說別人嗎？

(中時電子報)