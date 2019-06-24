事件曝光後，FedEx 23日再為此事道歉，但大陸網友不買單，吐槽FedEx「整天活在道歉中」。(央視微博)

美國聯邦快遞（FedEx）封殺中國通訊設備巨擘風波再起！當地時間21日，FedEx拒絕將一個裝有華為手機的包裹從英國運往美國，理由是美國政府的禁令。事件曝光後，FedEx 23日再為此事道歉，但大陸網友不買單，吐槽FedEx「整天活在道歉中」。

今年5月時，美國聯邦快遞擅自將華為內部郵寄的兩個包裹轉運至美國，並欲對另外兩個華為包裹「如法炮製」。FedEx在微博公開道歉被陸網友砲轟，大陸官方也決定讓有關部門「立案調查」，不僅官媒《人民日報》推播此事，FedEx被立案調查也連兩日登上微博熱搜前十。

據《新浪財經》，6月22日，《個人電腦》雜誌的一位英國記者被美國聯邦快遞公司告知，他不能將一部華爲P30手機從英國快遞到該雜誌的紐約辦公室。理由是美國政府與華爲、中國政府之間的問題，令其將這一手機送回發件人。

事件曝光後，北京時間6月23日，FedEx再次因爲拒絕投遞華爲手機而道歉「有關包裹被錯誤地退回了發貨人，我們為這一操作錯誤道歉。」而「聯邦快遞又道歉」也一度上了微博熱搜。

但顯然FedEx的道歉陸網友並不買單，微博網友狂吐槽「慢慢作死吧！」、「為什麼老出現錯誤？」、「你的道歉太不值錢了」、「道歉有用的話，調查你幹什麼呀？」、「非常錯誤，正常是要轉寄給美國政府的」、「沒給你弄丟了當然錯誤」、「急著進入不可靠實體清單，攔都攔不住」、「沒辦法，誰叫華為一個手機就可以自動癱瘓美國網路，真的很可怕啊」、「潛臺詞：我就是故意的」、「聯邦快遞=美國聯邦政府中央情報局下屬間諜組織，主要任務是收集快遞業方面的情報與使用者資訊，不時監守自盜他國政府與企業的機密郵包。」

(中時電子報)