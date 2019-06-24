土耳其第一大城伊斯坦堡23日舉行市長選舉重選，將近99%票數開出，在野黨共和人民黨（CHP）籍候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）以54%選票宣布勝選，執政黨正義發展黨（AKP）候選人確定敗選，外媒分析，失去第一大城的執政優勢將重創土國強人總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的聲望。

伊斯坦堡是土耳其強人總統埃爾多安的政治基石，因此此次伊斯坦堡市長選舉對他及執政黨AKP來說都相當重要。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在目前已開出的選票當中，在野黨候選人伊瑪莫魯以54%得票率領先執政黨候選人尤迪倫（Binali Yildirim）的45%。尤迪倫已在周日晚間宣布敗選，約莫半小時後，伊瑪莫魯宣布勝選，他說，「這並非一個團體或政黨取得勝利，而是全土耳其都贏得勝利，因為你們支持維護土耳其有百年傳統的民主價值。」

埃爾多安則在周日晚間在個人推特向伊瑪莫魯祝賀勝選，他說執政黨將會持續朝著目標前進，並且不會放棄民主、法治、和平、財富及穩定等普世價值。

伊斯坦堡其實於今年3月31日就已經選舉過市長，但是當時領先的伊瑪莫魯及尤迪倫票數相當接近，兩人各取得48.8%、48.55%得票率，伊瑪莫魯最終當選，不過執政的AKP黨隨後提出申訴，迫使最高選舉委員會在5月6日取消選舉結果，重新大選，伊瑪莫魯在當了20多天市長後被迫取消資格。

當選伊斯坦堡市長的在野黨候選人伊瑪莫魯。（圖／美聯社）

當選伊斯坦堡市長的在野黨候選人伊瑪莫魯23日投票結束後在舞台上對支持群眾說話。（圖／美聯社）

CNN分析，此次選舉結果無疑重創艾爾段的政治聲望，尤其自2003年以來埃爾多安便大權在握，但是執政黨卻接連輸掉首都安卡拉、伊茲米爾（Izmir）、伊斯坦堡等大城選舉，輸掉伊斯坦堡尤其令人難以接受，因為這裡是埃爾多安展開政治生涯的起點。

報導指出，在埃爾多安執政初期，受惠於歐美發生金融危機，西方熱錢湧入土耳其，伊斯坦堡經濟迅速起飛，不過近年美國經濟轉強，熱錢出走，導致當地經濟增長疲軟，通貨膨脹達雙位數、失業率攀升都讓伊斯坦堡市民民心向背。

中央社引述土耳其資深記者、政治評論家翁魯（Unsal Unlu）指出，AKP「不習慣失敗」，被迫取消資格的短命市長伊瑪莫魯所受到的不公平待遇市民全都看在眼裡，這也讓他在接下來重選中贏面大增。

CNN指出，AKP在伊斯坦堡大舉補貼親政府的媒體、企業，現在輸掉伊斯坦堡，意味著這些補助金都將停掉，這將是執政黨無法承受之重，同時也代表AKP將再失去若干鐵票。

(中時電子報)