黃金海岸衝浪者天堂希爾頓酒店(圖片來源:昆士蘭旅遊暨活動推廣局).

暑假旅遊旺季將至,為搶攻台灣赴海外旅遊商機,澳洲昆士蘭州旅遊暨活動推廣局積極對台灣旅遊業者與消費者推廣將於7/6日舉行的「黃金海岸馬拉松」,力邀台灣客感受黃金海岸獨特的路跑嘉年華魅力。

澳洲昆士蘭州旅遊暨活動推廣局駐台代表簡明芬表示,台灣客除可參加旅行團赴黃金海岸度假,看好台灣客自由行的潛力,黃金海岸當地包括:曼特拉美景酒店 (Mantra on View Hotel Gold Coast) 、衝浪者天堂希爾頓酒店 (Hilton Surfers Paradise Gold Coast) 、星億酒店 (The Star Grand at The Star Gold Coast ) 、安凡尼公寓酒店 (Avani Broadbeach Gold Coast Residences) 、Q1水療度假村 (Q1 Resort & Spa) 、狂想曲度假酒店 (Rhapsody Resort Gold Coast),以及諾富特衝浪者天堂飯店 (Novotel Surfers Paradise) 等高檔飯店和度假村,都紛紛針對台灣客推出年中促銷與折扣,住越久省越多,有些還會提供額外的房客折扣優惠,嚮往南半球度假的台灣客,可以上網搶好康。

(工商 )