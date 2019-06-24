青少年桌球國手選拔賽23日進行最後1天賽程，女子組選手捉對廝殺，競爭激烈。（莊哲權攝）

首次移師台東舉行的108年第2次青少年桌球國手選拔賽，經過6天鏖戰，23日圓滿落幕，男女各選出12名國手，其中的前4名共8位取得參加世界青少年桌球錦標賽的門票；台東縣桌球委員會主委李金葉說，台東這次也有8位選手參賽，希望藉由這次的交流提升台東桌球風氣。

在台東體育館舉行的青少年國手選拔賽昨天進行最後1天賽程，6天的激戰中男、女組各選出12位國手，男子組前4名分別為戴茗葦、黃毓仁、黃彥誠、馮翊新，女子組前4名為于修婷、蔡豐恩、簡彤娟、李婉娟，8名國手將可代表中華隊參加第17屆世青賽。

男子組冠軍戴茗葦松山家商二年級，代表第一銀行隊拿下8連勝，這是他第4年、也是最後1次當選世青賽國手，明年就要挑戰成年國手選拔賽；而女子組國泰人壽隊、就讀淡江高中的于修婷，這次也以7戰全勝封后。

裁判長陳進士表示，這是首次在台東舉辦大型賽事，近500位選手都是來自全國的桌球菁英，為了取得世青賽，大家拚勁都很強，競爭非常激烈，他也感謝台東桌球委員會盡心盡力承辦這次賽事，24位裁判的表現也頗受肯定。

台東縣桌球委員會主委李金葉說，這次的全國性比賽在經費不足的窘況下圓滿落幕，雖然台東參賽的8位選手成績並不理想，但是藉此讓他們有切磋的機會，期待台東未來也能栽培出少年國手。

(中時 )