改善空汙！中市大專青年研習營集思廣議 09:322019/06/24 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市府將於7月6日至7日舉辦2天1夜的「青年有夢 找回藍空」108年度大專以上學生參與公共事務研習營。（台中市府提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空汙改善是市府施政重點之一，號召青年朋友與市府共同關注重大民生議題。（台中市府提供） 為鼓勵青年關注公共事務，開拓學習視野，台中市府將於7月6日至7日舉辦2天1夜的「青年有夢 找回藍空」108年度大專以上學生參與公共事務研習營，邀請大專青年透過審議式民主等多元討論模式，與市長盧秀燕面對面交換改善空氣品質的看法，希望為市府空汙改善引進更多元的思維。 研考會主委曾能汀表示，研習營課程結合重大市政議題，希望激發青年學子對公共事務的興趣，也為市政建設注入青年的創意與活力。空汙改善是市府施政重點之一，歡迎更多青年朋友與市府共同關注這項重大民生議題。 (中時 ) #台中 #空汙 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中綠美圖終於決標 拚2022年完工 04:102019/06/20 產業．科技 2019台中設計週 6月21日盛大開幕 04:102019/06/20 產業特刊 四展合一 展現產業設計力 04:102019/06/20 財經焦點 普立茲克建築獎得主妹島和世設計－綠美圖決標 111年啟用 04:102019/06/20 藝文副刊 長榮空服罷工 台中明6航班取消 14:142019/06/21 生活 中火燃氣機組環評初審3次未過 須補考 18:142019/06/21 生活 長榮罷工 台中機場今取消6班次 04:102019/06/22 地方新聞 中市空汙漸改善見藍天 市區可以遠眺玉山 17:332019/06/22 政治 中市空汙漸改善 市區可遠眺玉山 04:102019/06/23 地方新聞 政治熱門新聞 高雄場停辦 民調專家：對韓國瑜初選有利 - 政治 韓國瑜台中大造勢 兩個場景讓韓粉不忍拍攝 - 政治 港媒：國民黨2020面臨大敗危機 - 政治 她和美國老公想要合照 野生柯P竟回3字 - 政治 游盈隆退黨林濁水說重話 網酸：改成民主倒退黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。