空汙改善是市府施政重點之一，號召青年朋友與市府共同關注重大民生議題。（台中市府提供）

為鼓勵青年關注公共事務，開拓學習視野，台中市府將於7月6日至7日舉辦2天1夜的「青年有夢 找回藍空」108年度大專以上學生參與公共事務研習營，邀請大專青年透過審議式民主等多元討論模式，與市長盧秀燕面對面交換改善空氣品質的看法，希望為市府空汙改善引進更多元的思維。

研考會主委曾能汀表示，研習營課程結合重大市政議題，希望激發青年學子對公共事務的興趣，也為市政建設注入青年的創意與活力。空汙改善是市府施政重點之一，歡迎更多青年朋友與市府共同關注這項重大民生議題。

(中時 )