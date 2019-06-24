雖然國民黨目前為了總統初選依舊紛鬧不休，甚至有可能影響立委選情。不過，台北市立委的選情似乎不受初選的影響。據親綠民調顯示，台北市立委攻8個席次，國民黨將有望奪回7個席次，民進黨僅1個席次。其中第五選區時代力量立委林昶左恐怕難連任，將重回國民黨懷抱。

《美麗島電子報》於5月公布的台北市立委選情民調顯示，台北市共有八個立委選區。民進黨目前只有傳統綠營票倉第二選區是穩定領先外，其餘第四選區到第八選區，照目前的態勢，國民黨的贏面非常大。也就是說，國民黨在台北已有五席次幾近確定囊括到手。而五五波選區為第一選區和第三選區。

不過，新台灣國策智庫21日公布的立委選情初步評估，國民黨在台北市立委選戰將更為樂觀，將有望拿下七個席次，而民進黨僅能拿下傳統票倉第二選區。民進黨於2014年大贏的第一選區和第五選區，新台灣國策智庫認為，都有望綠地重回藍天。第一選區現任立委是民進黨的吳思瑤，藍營不論是推國民黨台北市議員汪志冰，或是新黨台北市議員潘懷宗，都有望重新奪下此區立委寶座。而最受關注的第五選區，即便泛綠最後整合，林昶左支持度依舊大輸前國民黨立委林郁方，此區席次恐將被國民黨拿走。

(中時電子報)