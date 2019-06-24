家樂福大賣場鄞姓保全，因見顧客結帳後忘了拿走購物籃內的價值139元的巧克力，竟起貪念，順手牽羊帶走巧克力，事後顧客回家發現少了巧克力，家樂福調閱監視器發現鄞拿走，報警處理，警方依業務侵占罪將鄞送辦，台北地檢署認為，鄞男業務不包括整理購物籃，且顧客忘了帶走的巧克力，屬於遺失物，改依侵占遺失物罪嫌起訴鄞。

檢方調查，鄞男擔任家樂福保全，協助處理結帳處旁購物籃整理，今年2月19日下午，鄞看見購物籃內有顧客已結帳，卻忘帶走的價值139元的1盒巧克力，便將巧克力取出，並藏放在衣物內侵占。

顧客返家後發現該盒巧克力未取走，致電家樂福門市人員，家樂福調閱監視器發現是鄞姓保全拿走，遂報警處理，警方依業務侵占罪將鄞男送辦。

但檢方認為，該盒巧克力已經結帳，已非家樂福所有，所有權已移轉給顧客，屬於顧客的遺失物。另家樂福證稱，鄞男的業務是看管店內商品，並非整理購物籃，因此整理購物籃不屬於鄞男的工作業務內容，鄞男犯行構成刑度較輕的侵占遺失物罪，依法起訴。

(中時 )