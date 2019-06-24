網友質疑館長與黃國昌，「國旗呢？不愛國旗不愛國家沒資格說愛台灣愛民主。」（韓家軍-新生社團）

時力立委黃國昌與「館長」陳之漢昨在凱道舉辦發起「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，館長上台演說時嗆聲，「我們的的確確超越韓國瑜、國民黨在凱道辦的遊行（人數）」並說，只要還沒死，中共武力侵台，他絕對跟各位一起站上戰場，「我們要保衛國家、妻小」。「白色正義聯盟」問「館長說願意誓死保衛國家，請問國旗呢？」網路也一片吐槽，護中華民國卻現場沒半面國旗的「保衛中華民國遊行」？

「白色正義聯盟」在臉書發文「館長說願意誓死保衛國家，請問國旗呢？綠營一向操弄反中，逐漸把中華民國被取代。館長沒有發覺嗎！拿著中華民國國旗，遊行才是真正捍衛中華民國，你有為國家作戰的心，但請不要輕易被操弄亮出國旗，綠營才會崩潰，可是館長沒做到，口中的國家是在哪？」

「白色正義聯盟」也質疑「民視不也是民進黨創立，三立 海董是民進黨中央委員，自由時報是民進黨大條仔咖，請問這些媒體不用檢討？弄掉中天，是對民主的一種恐嚇，以後誰敢得罪民進黨，『三民自』三家媒體背景也都有政治相關，黃國昌跟館長，檢討過沒有?」

臉書「黑框作業」也發文問「聽說這個遊行目的是反紅媒，護中華民國…一個現場沒半面國旗的保衛中華民國遊行？」

「白色正義聯盟」發文底下網友留言「整場紅通通處處是國旗叫賣台，另一場看不到一面國旗叫守護台灣 ?」、「反紅媒卻沒國旗躲中華民國後面搞台獨是垃圾」、「那三民自咧？三民自就是公正的媒體嗎？整天散播仇恨的言論，一個國家的人民被操弄的彼此對立，廢掉中天社會就能比較和諧嗎？」、「不承認是台獨又要裝愛中華民國很錯亂.」、「連國旗都沒有，像是送葬的」、「連個國旗都拿不起，如何保家衛國？？」、「這遊行的內涵就是：我不認同你的說法，但我誓死消滅你說話的權利」、「哈哈哈，說白了，就是台灣只能有綠媒的遊行~~~」。

館長昨日也開直播回應被質疑沒帶國旗這件事，館長反嗆網友「我們只是跟國民黨做一個區隔」、「國民黨先強姦它拿去用了嘛！」。」他說，「我當然愛國啊，愛國一定要拿國旗嗎？我們只是跟國民黨做一個區隔而已啊！因為國民黨把國旗當作護身符啊」。

(中時電子報)