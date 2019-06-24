大概連勞動部長許銘春都沒想到，探視長榮空服員罷工，卻被幫忙「擦屁股」的長榮內地勤罵到臭頭，相較於三年前，政治人物、藝人甚至網友相繼表態相挺，情勢完全翻轉。

這其實是場「非典型罷工」。過去蹭勞工、關懷罷工者的鐵律，這次全都變了，取而代之的是挺資方、認為勞動部不適合，工會朗朗上口的「勞勞相挺」更成為最大笑話。

空服員工會可以不顧正當性，也可以把罷工當作目的，甚至不惜全民為敵，其實大家都知道，要硬幹到底都無妨，但絕對不要拿「勞勞相挺」當作訴求，這太諷刺了。

是怎樣的「勞勞相挺」，可以讓2千人毀掉2萬個人的年終獎金，甚至內地勤要熬夜幫空服的衝動擦屁股。又是怎樣的勞勞相挺，可以在罷工後四天，才假惺惺到機場慰問地勤。

講不客氣些，如果工會有誠意，不是群聚在南崁總部，霸凌不願意罷工的空服，而是罷工當天就直接到機場、到票務櫃臺去安撫旅客，親身感受地勤如何被洗臉，才叫勞勞相挺。

但工會或許沒想到，在以外力強勢干預慫恿空服員罷工，無疑「把砲對準自家人」，意外激起長榮內部員工反撲，如今退無死所，就算資方想讓都讓不了，很難有台階下。

更有趣的是，當勞方要補足論述，時隔4天才在臉書貼出「150元怎麼算的」，卻還被網友點出以公務人員出差計算，並未扣除住宿，這舉例根本是錯的，更凸顯罷工的荒謬。

比較可惜的是，空服員工會的幹部，到現在都還沒體認到，輿論紅利已經歸零，從原本想要複製「最高顏值罷工」，到現在幾乎是「怎麼做就怎麼被嫌」，是咎由自取。

長榮空服罷工將滿100小時，工會的戰略錯誤，是導致空服員如今還在雨中，除了靜坐、只能靜坐的原因。面對無法推進的訴求，工會是該負起收尾責任，讓空服員順利回家。

(中時 )