根據《美聯社》報導指出，雖然勇士尋求3連霸失敗已過了一周，但勇士當家球星史提芬柯瑞已經做好了未來生涯的新規劃與目標，那就是以夢幻隊的身分參加2020年東京奧運，期盼能領美國隊奪得奧運金牌。

2016年里約奧運柯瑞因為踝關節與膝蓋受傷而決定退出夢幻隊，名年東京奧運會美國隊早已是奪冠最大熱門球隊。談到奧運殿堂，柯瑞表示，「過去曾經兩度參加世界盃，但我的運動員生涯至今還沒打過奧運會，所以這將會是我的第一次，而且到時候的球迷肯定會更加瘋狂，也能圓了我的夢想。」

今年選秀會巫師用9號簽選中了日本球員八村壘，而八村壘成為日本男籃史上第一位在NBA選秀會上首輪踏進NBA的球員。對此，柯瑞說，NBA聯盟吸引了全世界各國球員的加入，證明了世界各國的人才都來到了這個大環境，對於八村壘而言，他未來的每一步都將對日本的籃球發展有著非凡意義。

談到未來的勇士，柯瑞指出，「即便外界認為勇士的傳奇故事已經結束，但我可以肯定的說，我們的故事仍將延續著，未來幾年我們依舊會強力衝擊著總冠軍。」

(中時電子報)