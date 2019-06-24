台中市府今年7月1日將再新增2條路線10輛電動公車，電動公車總數推升到160輛，達全國之冠。（盧金足攝）

台中市府表示，捷運綠線整體進度穩定超前達84.23％，朝全線通車目標邁進，新市府團隊上任後，捷運藍線完成綜合規畫作業簽約，捷運綠線延伸大坑及彰化、機場捷運、屯區捷運推動與規畫中，促進大台中整體區域均衡發展，增加交通便利性，市府持續推動綠色交通，也將未達預期效益的政策再行修正。

市府交通局長葉昭甫指出，推行綠色交通、減少廢氣排放，台中市從2013年僅有10輛電動公車，經由政府及客運業者努力，目前已達150輛目標；新市府今年7月1日將新增2條路線10輛電動公車，電動公車總數推升到160輛，達全國之冠。

綠色交通推動持續進行，而且新市府團隊要讓該政策更好更有效率，包括增加電動公車數量，提升民眾搭乘意願，也鼓勵購置電動車，推動與規畫捷運路網，透過實際作為打造安全舒適、環保且共生共榮的永續運輸環境。

此外，電動公車路線數已達23條，後續仍有4條路線25輛電動公車將上路，預計到今年底台中市電動公車數量將達到200輛，未來配合中央政策，鼓勵業者多參與購置電動公車。

葉昭甫說，電動公車數量多寡並非是減少廢氣排放的決定因素，若無人搭電動公車一樣無法達到節能減排，因此，今年重點在於調整制度，讓更多人願意搭乘公車，讓台中公車回到良性發展。

新市府持續鼓勵購置電動車，減輕移動汙染源對空氣品質的影響，自今年3月開始，為便利民眾，凡車牌上有註記「電動車」的汽機車，即是監理單位認證的電動車，不用再向交通局申辦電動車證，即享有免費停放市有收費車格的優惠，持續鼓勵民眾購置電動車。

由於2017年12月31日之前的舊式電動機車車牌，車牌上未註記「電動車」，無法從車體外觀辨識是否為電動機車，提醒車主仍須在車牌張貼交通局核發電動車證才能免費停車。

(中時 )