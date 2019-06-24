台灣空軍F-16V戰機彰化戰備道起降實兵操演

台灣空軍F-16V戰機5月28日在空中呼嘯而過，順利在周圍是一片稻田的國道彰化戰備道起降。

CNN新聞網24日指出，如果這不是漢光演習的場景，那就驚人了。台灣戰機駕駛所演練的，是萬一全台機場都因解放軍攻台，佔領或摧毀所有的機場，如何在國道起降。但還好，這只是場演習。

中共國務委員兼國防部長魏鳳和6月出席新加坡「香格里拉對話」，提及台灣問題時說：「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一。」

儘管北京官媒鷹派不斷擂動武戰鼓，但據CNN看到的解放軍內部研究報告顯示，軍方認為，要攻台極為困難。分析指出，70年來，北京遲遲沒有對台動武，部分是基於政治因素，其中包括美國可能干預，還有可能導致人員重大傷亡。不過據專家說，對解放軍來說，全面攻台的現實也令人卻步。

北京要越過狹窄的台灣海峽，在面對強烈抵抗的狀況下，把成千上萬解放軍送上屈指可數的可靠登陸灘頭，想起來的確很痛苦。接著解放軍還要越過重重高山，才能抵達台灣首都台北。此外，解放軍還要面對的，是備戰近70年的台灣部隊。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）指出，台灣除了有專業部隊，以及接受美國訓練，實力堅強的核心專家外，還有易守難攻的地勢。他在《「中共攻台大解密」》（The Chinese Invasion Threat）一書中寫道，解放軍攻台，將面臨最棘手，也最血腥的任務。

(中時電子報)