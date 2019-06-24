作為華人世界最具影響力的青年創意獎項「時報金犢獎」，同時被定位為青年創意奧斯卡獎，更是全球廣告設計傳播相關大專院校師生最重視的創意比賽。經過日前湄洲島舉行「金犢獎媽祖文創設計大賽」頒獎典禮，6月18日於成都舉辦大陸地區頒獎典禮，最後一棒於台灣登場。今年金犢獎於6月22日在新北市政府多功能集會堂舉行頒獎典禮，除了頒發超過15個主題獎項外，本屆也增加許多文創設計類及技術類獎項，還包括APP內容設計、電子商務以及AR/VR應用，順應未來趨勢，讓創意有更大的發揮空間。

金犢獎頒獎典禮由中天主播張雅婷、簡至豪主持，開場由ReName熱舞社帶來精彩動感表演，也邀請藝人及網紅來參與揭獎流程。現場有來自北中南各地參賽的大學、高中師生、家長逾千人熱烈參與擠爆會場。同時，中國時報社長王丰、新北市長侯友宜、廣告公會理事長鄧博文等人也到場致詞並頒獎。

開場表演由ReName熱舞社演出，掀開活動高潮。

本屆金犢獎共吸引了全球1148所學校，百萬青年的關注，大會共收到63858件作品，參賽人數超過60萬人。兩岸初複審分別在臺北、北京接連評選出萬件入圍作品，日前於成都總決審選出各命題之金銀銅犢獎、新銳奬、最佳技術類獎項等。而年度最大金犢獎則由魯迅美術學院的「掌閱APP」環境媒體類作品《一路相伴》獲得。

「創意與青春是未來最大希望，熱情不枉少年時！」中國時報社長王丰強調，金犢獎提供創意與實踐的平台，讓與眾不同的創意結合產業與市場需求，讓全球華人青年能藉此舞台盡情發揮創意。

中國時報社長王丰頒獎予獲獎團隊。

新北市長侯友宜致詞表示，時報金犢獎提供給年輕學子一個展現創意與文化交流，期待年輕同學們能多多挖掘生活周遭的生命力，而新北市就是一個充滿多元創意文化的城市，鼓勵同學們發揮「初生之犢不畏虎」的精神，締造屬於自己的『TIME MAKER』，侯市長並表示，未來同學若拿金犢獎的履歷來新北市政府應徵，一定特別安排有創意的部門，讓同學們的長才好好發揮。

侯友宜市長頒獎予高中組新銳獎，特別鼓勵青年學子勇敢締造自己的Time Maker。

廣告公會理事長鄧博文以創意人的親身經歷強調，舉辦創意比賽非常具有挑戰性，而金犢獎能堅持28年，實屬不易。他也恭喜獲獎的同學，同時勉勵沒有得獎的同學不要氣餒，能夠入圍就是榮耀與肯定了。他也鼓舞現場同學們堅持對創意的熱情，擴大提升眼界讓創作更國際化。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀特別贊助「金媽祖」與「銀媽祖」各乙尊，分別頒贈予「媽祖文創設計大賽」台灣勝出的學生組金犢獎及社會組獲獎者，全場都驚呼羨慕不已！

北港朝天宮蔡咏鍀董事長為鼓勵青年學子創作「媽祖文創」，特別頒發媽祖金尊予「媽祖文創學生組金犢獎」復興商工獲獎團隊。

今年「最佳學校金犢獎」則由銘傳大學及復興商工獲得，銘傳大學方菁容副教授表示，藉由金犢獎的平台，以創意競賽讓師生皆有最佳的學習與交流；復興商工陳效宗副校長強調，每年的金犢獎競賽是列入高二學生的必要課程，學生投入創作用心、指導老師全面支持，感謝金犢獎長久以來給予年輕學子有發光發熱的機會與掌聲。

旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛頒獎最佳學校獎項，大專院校由銘傳大學獲得，高中組則由復與商工奪冠。

中場表演特別邀請醒吾大學表演藝術系同學演出，此團體曾獲大專啦啦隊嘻哈團體組第一名，專業演出震撼全場；另為因應現網紅趨勢，邀請知名DJ 歐馬克、黃小愛、劉倩妏、陳信雄，演譯年青人交友方式，從20年前至今網路世代的差異，獲得全場同學滿堂喝彩！

醒吾大學表演藝術系同學專業演出，震撼全場。

DJ 歐馬克、黃小愛、劉倩妏、陳信雄表演最後橋段，和全場上千名同學合影。

本屆金犢獎特別提供『Accupai雲攝影』服務，在雲端金犢獎專屬相簿裡，透過人臉辨識技術，就能辨識並搜尋所有含個人影像的照片，現場來賓與學生即時體驗影像互動的樂趣，並紀錄活動的精彩畫面！

https://live.accupai.com/live/5910092

(中時電子報)