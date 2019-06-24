長榮空服員罷工延燒至今已第5天，針對150元日支費從何而來，工會如今終於給出回應。工會在臉書上的說法是，「以中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表」為基準，但底下有網友提出指正，日支費落入80-106台幣之間才合理。

空服工會製作了一份懶人包「日支費來源解說篇」來解釋150元的依據。工會指出，國內民營企業出差人員之日支費，多以美金計價，工會以「中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表」為基準參考，「企業提供住宿者，日支費以表內金額的五成計算」，因此工會也帶入這公式計算。

工會強調，他們爭取的是優於法的勞動條件，90-150元區間本來就是談判的空間。 爭取與他航的待遇相當是長榮組員應得的，所以用較高標準計算。另外，他們提到，長榮的名聲與獲利跟著Skytrax的五星級招牌水漲船高，員工的薪資卻裹足不前，確實有整體提升的必要性。

有網友糾正工會算出來的數據。（圖／取自臉書）

對此，底下有網友指正，若是以上述提及的公式計算，日支費應該是落在80-106元才合理。不僅如此，還有人調出過去貼文打臉，當初6/20工會被詢問日支費如何計算，當時回覆「因為華航就是150啊」。其他網友則狠酸，「很少看到群眾運動，按幹的比按讚的還多，工會幹部要去面壁思過」、「所以協商了兩年20幾次現在才算出來？」、「五星航空榮譽不是只靠你們空服員獨拿的」。

(中時電子報)