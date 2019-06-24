小熊隊24日以5-3擊敗大都會，賽後引起了紛爭。大都會總教練米奇卡拉威(Mickey Callaway)，也就是中華職棒的老朋友米奇(前統一獅洋將)，因為和投手一起對記者嗆聲，球團被迫出面道歉，這一切只是因為小小的換投事件。

大都會第7局換上中繼投手魯戈(Seth Lugo)，當時他們3比2領先，魯戈守住該半局，米奇就讓他繼續投。結果第8局魯戈不行了(用了30多球)，被兩名打者上壘，然後輪到小熊猛將拜耶茲(Javier Baez)。米奇開會之後沒有換投，不幸被拜耶茲就轟出逆轉3分炮，輸掉了比賽。

雅虎記者詢問米奇，當時為何不換上狄亞茲(Edwin Diaz)救火。米奇說：「我為什麼要聽你的？反正我已經決定讓魯戈對付拜耶茲了，我就是不想讓狄亞茲這麼早上來。總之我們有很棒的計畫，一切都按計畫進行。」

記者會之後米奇仍然心情惡劣，但還有Newsday的記者要去捋虎鬚，一路跟到休息室，還說「我明天再來問你。」這句話讓米奇理智斷線，他憤怒地大吼：「你自以為很聰明嗎？」「把這王八蛋攆出去！」在一旁怒目而視的左投瓦加斯(Jason Vargas)也跑過來威嚇記者：「我打扁你這狗娘養的！」

眼見情勢一觸即發，辛德加(Noah Syndergaard)、戈梅茲(Carlos Gomez)只好插進來勸解。球團隨後向該名記者致歉，「我們對今日發生的衝突深表遺憾，並且絕不縱容這類的行為。」米奇去年開始執掌大都會兵符，國東77勝85敗只贏過馬林魚，今年目前37勝41敗。

(中時電子報)