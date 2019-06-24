雲林縣9家觀光工廠推出暑假大優惠，包括免門票、DIY買一送一、DIY贈好禮、滿額贈及產品超值優惠價等，副縣長謝淑亞強調，縣內觀光工廠通過經濟部評鑑，產品全都是優質的雲林良品，最適合親子或同儕同遊、購物。

雲林縣府推出的「雲林縣觀光工廠FNU暑假」活動，從7月1日至8月31日止，整整兩個月足夠踏遍每家觀光工廠，體驗不同形態的產業，縣府預估可帶動約3萬人次造訪雲林，創造300萬經濟效益。

縣府建設處長李俊興指出，9家觀光工廠為丸莊醬油觀光工廠、大同醬油黑金釀造館、興隆毛巾觀光工廠、福祿壽觀光工廠、源順芝麻觀光油廠、朝露魚舖觀光工廠、台灣鯛生態創意園區、良作工場農業文創館、塔吉特千層蛋糕大使館等，呈現出雲林豐富的農、漁、畜、紡織等產業特色、創意和故事。

謝淑亞表示，縣內觀光工廠生產的都是優質的雲林良品，不論是親子或同儕結伴出遊都適合，一起認識各產業製程、了解專業知識、動手體驗DIY和購買雲林良品當伴手禮，好吃、好玩、好康優惠盡在雲林縣觀光工廠。

(中時 )