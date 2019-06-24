台中市政府勞工局繼今年首辦青年「就業金安薪」獎助方案後，進一步推出「職涯工作卡進校活動」，將職涯工作卡的團體諮商活動帶入校園，由台中市就業服務處取得全球職涯發展師(GCDF)認證的就業服務員，以時下最夯的團體牌卡遊戲，為學生指點迷津，構築人生藍圖。

勞工局長吳威志說，依據勞動部青年就業狀況調查發現，有逾5成青年未能畢業即就業，平均尋職週期2個月，遭遇困難以「不知道自己適合做什麼」、「面試技巧不足或不會寫履歷」占超過42％；調查顯示，青年希望政府能提供的就業資源最多為「提供就業服務及資訊」、「提供面試技巧及產業趨勢講座」及「提供職涯諮詢及職業心理測驗」。

市府舉辦「職涯工作卡進校活動」，藉由主動走入校園，以團體諮商及個別諮商方式，發掘學生的特質與能力；加上產業趨勢講座，只要1天就可為即將畢業的青年學子埋下職涯種子，並於畢業季提供校系客製化職缺，再搭配「就業金安薪」獎助，希望讓青年畢業即就業。目前已有東海大學、中興大學及中山醫學大學與市府合作。

台中市就業服務處長傅晶如強調，有鑒於時下青年瘋桌遊活動，市府決定以青年喜好出發，策劃運用團體牌卡遊戲，除讓青年學子找出職涯方向，為自己的人生逐夢外，還可將其個人特質匯入職涯工作卡系統，日後可透過該處認證的履歷表提供給企業，協助企業更了解青年特質，提升媒合契機。

助青年畢業即就業

(中時 )