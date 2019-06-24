家中為何總有蟑螂？「小強」為何總打不死？節肢動物為了生存和繁殖，需要尋找食物和棲息的地方，而人類的家正好提供適合牠們居住的環境和豐富的食物來源。家裡為什麼會有蟲蟲出沒？牠們對人類的生活有什麼影響？如何讓家裡的蟲蟲數量減少呢？台北市立動物園將於6月29日在昆蟲館推出「我家蟲住民」特展。
6月29日上午10:30「我家蟲住民」特展舉行開幕式，特別邀請大家和蟲室友來一場「鐵蟲三項」比賽。蟲住民隊特別派出米象、白線斑蚊和跳蚤選手出戰，別看牠們體型小，想打敗牠們卻並不容易。
看似環境整潔、窗明几淨的家，卻有成千上百隻的節肢動物大軍正在裡面活動，我們的家無論蓋得再堅固、再密閉，擁有各種特異功能的節肢動物還是能透過各種管道輕鬆進入，從不同尺寸蟑螂能快速壓縮身體穿越縫隙進到家裡，造成左鄰右舍都「聲」歷其境，就能了解。
這次特展透過「家」的概念，讓大家從熟悉的生活環境中，了解會在家裡出現的不只有蟑螂、蚊子、蒼蠅、螞蟻，還有很多平常壓根沒注意到的節肢動物，連荔枝椿象的卵都可能在紗窗上發現，種類多到超乎我們的想像。哪些喜歡躲在浴室？
哪些總是在廚房共享美食？臥室的蟲室友有哪些？還有誰總是大辣辣在客廳和我們一起歡迎客人的光臨呢？「我家蟲住民」特展期盼提供不同的角度，幫助民眾建立正確觀念，不再害怕出現在家裡的蟲！
我家蟲住民」特展從國立自然科學博物館移到臺北動物園，展期至109年底，展示內容分為「我們的家」、「害蟲？益蟲」、「歡迎光臨」、「蟲與牠們的棲地」、「誰躲在我家？」、「特異功能」、「小小蟲子我怕怕」、「請你麥擱來」八大主題，來到展場會看到數十種隱藏在家中的蟲住民們，牠們多數對人類無害，例如蟑螂的剋星白額高腳蛛(旯犽)；或扮演著改善環境的指標生物角色，例如若在浴室發現過多的蛾蚋出現，就代表你家最近需要清理排水孔或是化糞池了。
想和可愛的蟲住民合影，和蟲隊友競賽嗎，歡迎上網報名，報名時間到6月27日晚上9點為止（名額200位額滿為止）。
展覽:我家蟲住民
展期:2019/6/29-2020/12/31
展覽地點:台北市立動物園昆蟲館特展區
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。