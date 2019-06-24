家中為何總有蟑螂？「小強」為何總打不死？節肢動物為了生存和繁殖，需要尋找食物和棲息的地方，而人類的家正好提供適合牠們居住的環境和豐富的食物來源。家裡為什麼會有蟲蟲出沒？牠們對人類的生活有什麼影響？如何讓家裡的蟲蟲數量減少呢？台北市立動物園將於6月29日在昆蟲館推出「我家蟲住民」特展。

家中存放的米如果保管不當，就很容易出現「米象」。（台北市立動物園提供）

6月29日上午10:30「我家蟲住民」特展舉行開幕式，特別邀請大家和蟲室友來一場「鐵蟲三項」比賽。蟲住民隊特別派出米象、白線斑蚊和跳蚤選手出戰，別看牠們體型小，想打敗牠們卻並不容易。

家裡為什麼會有蟲蟲出沒？要怎如何減少蟲蟲在居家環境中出現的機會呢？（台北市立動物園提供）

看似環境整潔、窗明几淨的家，卻有成千上百隻的節肢動物大軍正在裡面活動，我們的家無論蓋得再堅固、再密閉，擁有各種特異功能的節肢動物還是能透過各種管道輕鬆進入，從不同尺寸蟑螂能快速壓縮身體穿越縫隙進到家裡，造成左鄰右舍都「聲」歷其境，就能了解。

展示內容有「我們的家」、「害蟲？益蟲」、「歡迎光臨」、「蟲與牠們的棲地」八大主題。（台北市立動物園提供）

這次特展透過「家」的概念，讓大家從熟悉的生活環境中，了解會在家裡出現的不只有蟑螂、蚊子、蒼蠅、螞蟻，還有很多平常壓根沒注意到的節肢動物，連荔枝椿象的卵都可能在紗窗上發現，種類多到超乎我們的想像。哪些喜歡躲在浴室？

哪些總是在廚房共享美食？臥室的蟲室友有哪些？還有誰總是大辣辣在客廳和我們一起歡迎客人的光臨呢？「我家蟲住民」特展期盼提供不同的角度，幫助民眾建立正確觀念，不再害怕出現在家裡的蟲！

我家蟲住民」特展從國立自然科學博物館移到臺北動物園，展期至109年底，展示內容分為「我們的家」、「害蟲？益蟲」、「歡迎光臨」、「蟲與牠們的棲地」、「誰躲在我家？」、「特異功能」、「小小蟲子我怕怕」、「請你麥擱來」八大主題，來到展場會看到數十種隱藏在家中的蟲住民們，牠們多數對人類無害，例如蟑螂的剋星白額高腳蛛(旯犽)；或扮演著改善環境的指標生物角色，例如若在浴室發現過多的蛾蚋出現，就代表你家最近需要清理排水孔或是化糞池了。

想和可愛的蟲住民合影，和蟲隊友競賽嗎，歡迎上網報名，報名時間到6月27日晚上9點為止（名額200位額滿為止）。

展覽:我家蟲住民

展期:2019/6/29-2020/12/31

展覽地點:台北市立動物園昆蟲館特展區

人類的家常常正好提供部分節肢動物適合居住的環境和豐富的食物來源（蜈蚣）。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)