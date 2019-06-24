台灣民意基金會今天公布最新民調，對於蘇貞昌內閣施政表現，有五成二的人基本上滿意蘇內閣的表現，有三成八的人不滿意。(台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於蘇貞昌內閣施政表現，有五成二的人基本上滿意蘇內閣的表現，有三成八的人不滿意，滿意的 人比不滿意的人多14個百分點。顯示蘇內閣對蔡政府而言具穩定政局的作用。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「新形勢下的2020台灣總統大選」六月全國性民調發表會。由基金會董事長游盈隆主持並主講，並邀請丁庭宇、林嘉誠、楊其文等三位知名學者專家與談。

蘇貞昌上任五個月，對蘇內閣施政表現的民意反應，有19.5％非常滿意，32.9％還算滿意，17.3％不太滿意，20.9％非常不滿意，9.3％沒意見，不知道或拒答。

游盈隆表示，這顯示在二十歲以上台灣成年人中，有五成二的人基本上滿意蘇內閣的表現，有三成八的人不滿意，對肩負著重建台灣社會與人民對蔡政府信心的蘇內閣而言，這項發現意味著蘇內閣具穩定政局的作用，並持續獲得過 半多數人民的信賴。而這直接或間接必有助於蔡總統民間聲望的提高。

(工商 )