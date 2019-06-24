空服員工會罷工進入第5天，長榮航空今日股東會結束會，針對空服工會「十大假新聞」逐一反擊，表示工會傳遞片面不完整的資訊給空服員，也導致空服員對公司不信任，但這段期間愈來愈多空服員發現工會講的與事實不符，認為沒有必要罷工，也陸續選擇回頭。

長榮航舉出工會捏造的十項不實訊息，包括罷工前詢問有無服勤意願、更改交通車地點、生理假要醫生內診證明、刻意選擇豪華高貴且要價百萬的協商場地等。

罷工之後，還有工會指責公司閒置人力、發給地勤每人5000元發動抗議、返台曾姓空服員被罷工、日支費懶人包每小時170元、空服員有意取回三寶等，長榮航均逐一反駁。

長榮航發言人陳耀銘說，空服員工會才是假消息的製造者，從罷工前雙方還有機會協商的階段，工會就不斷對會員、對外界放假訊息，只要雙方會議不公開，工會就會在會後說出會議上沒說過的話，但因沒公開也死無對證。

陳耀銘說，長榮吃過太多次悶虧，才會強調協商要公開透明，讓大眾和會員接收未經扭曲過的事實，面對公司的不實謠言在罷工後也從來沒有停止過。

(中時電子報)