蔡英文總統與民進黨最近積極提出反「假新聞」作為，被論者質疑有侵害媒體新聞自由與言論自由的疑慮。前國民黨青年團總團長呂謦煒就認為，在蔡英文與民進黨的統治之下，台灣正慢慢走回過去威權戒嚴時代的言論管制，他更舉出美國商會的提醒，呼籲民進黨勿強制數位平台侵害言論自由。

呂謦煒表示，在戒嚴時代，「宣揚共產主義、反對分裂國土」是不被允許的。民進黨自己爭取「100％的言論自由」，爭取到言論自由的大幅擴張；然而，民進黨現在正以「國家安全」與「假新聞」的管制為理由，蠶食鯨吞我們的言論自由，讓我們逐步回到解嚴前。

呂謦煒質疑，什麼樣的新聞是「假新聞」？什麼樣的新聞訊息有違「國家安全」？如果一切的一切都由當權者來決定，甚至對於訊息的真實程度有多重標準，是否會造成利於當權者的盡量加以解釋成不是假新聞、反對當權者的就吹毛求疵，主張通通都是假新聞？如此欠缺法律明確性的結果，造成的是媒體工作者人人自危。

呂謦煒舉例，在美國商會公布的2019年台灣白皮書中，籲請台灣參考《馬尼拉仲介方責任原則》，除非獨立公正的司法機關發布命令，認定所涉內容非法，否則不得要求仲介方限制用戶內容。美國商會更明確指出，「我們強烈建議台灣政府和立法機構勿向數位平台施加諸如侵害言論自由以及與正當法律程序相牴觸的不合理義務」！

呂謦煒認為，現在這個世道，不再有任何媒體享有壟斷訊息的權力，然而公民更該時時警醒與懼怕的，是政府以各種名義所進行的擴權與壓迫。在民進黨敗選之後，從管假新聞到公投送終，各項民主退步的作為，實在讓人不寒而慄。連民進黨奉為圭臬的美國人，對蔡英文管制媒體的做法都有不同意見，如果民進黨、蔡英文真的把「民主」當作是「民進黨做主」，再不改弦更張，那麼久經民主洗禮的台灣人民在之後的選舉中，一定不會支持讓民主送終的政黨！

(中時 )