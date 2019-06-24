黨齡近25年的游盈隆昨宣布退出民進黨，前總統陳水扁則批評民進黨「只聽一個人」，民主倒頭行，毋寧是台灣民主憲政的重大危機，並預言「游盈隆不是第一個，也不會是最後一個」。自由作家洛杉基則表示，民進黨變成民「退」黨，主要是因為兩個人。

游盈隆昨退出民主進步黨，引發關注。游強調加入民進黨的初衷是為了早日終結國民黨一黨專政，如今台灣已經歷了3次政黨輪替，他可以心安理得地離開。此外，他也提及，當「維持現狀」成為民進黨執政的核心價值時，這個黨已經變了；當立法廢除「公投與大選同時舉行」時，這個黨已經叛離其傳統支持者。

游盈隆也表示，民進黨在蔡英文主席8年領導下已定於一尊。陳水扁昨提及此事時表示，黨員與黨代表不再有角色，黨內沒有不同聲音，立院黨團也是一言堂。黨內逐漸定於一尊，合議制流於形式。只聽一個人，民主倒頭行，毋寧是台灣民主憲政的重大危機！

對此，洛杉基在臉書表示，「民進黨」變成「民退黨」，主要是由於兩個人。一個是陳水扁，他讓民進黨的「清廉、勤政、愛鄉土」口號，成為笑話；一個是蔡英文，她貫徹一人意志，讓五院完全聽命於她一人，斲喪民主、箝制新聞自由、私心用人、為了權力一意孤行，讓民進黨黨魂，完全滅絕。

他認為，要拯救民進黨，唯一的有效做法，就是開除陳水扁與蔡英文兩人的黨籍，讓黨重新歸零，找回初心，才能贏回人民對這個黨的信任！此外，他也提及民進黨前主席林義雄，他說林的假道學、自命清高，害死民進黨，賠上台灣的民主與經濟未來！

(中時電子報)