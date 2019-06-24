長榮空服員罷工進入第5天，面對工會嗆聲無限期罷工，是否招募空服新血補足？今天的股東會後記者會，長榮航空總經理孫嘉明證實，今年本來就有招募新的空服員的計畫，會與整體運力綜合評估，也會把空服員特殊的工作性質披露得很清楚，「覺得不適合的就不應該來」，不要進來才說被騙。

孫嘉明也證實，會在後天（周三）就公布7月受影響航班，讓旅客有更充裕時間，能安排後續行程，也會視空服員何時結束罷工、何時要回來上班，才能知道何時完全恢復。

孫嘉明表示，每個工作都很辛苦，應徵前不要被外面看到的美照迷惑，把臉書、IG上的打卡當作工作的全貌，這是不對的，空服當然有它時差、或是特殊的工作性質，計程車司機也有它的工作風險，不是只有空服才有。

孫嘉明說，公司能做的是，就是在公司協助下把職業風險降到最低，也希望員工按照公司的規定，保護自己。對於有些空服員說，進來之後才發現與原本想到不一樣，孫嘉明罕見動氣，大家都大學畢業，「書讀到哪裡去、你們都這麼好騙嗎？」

孫嘉明表示，陸續有罷工組員希望能夠拿回三寶，但因為組員不敢到現場，跟工會拿回證件，為了證明委託書真偽，還請了民間有效力的公證人，如果經過公證都被質疑，那等於是違背中華民國的法律，視法律無誤。

對於有組員在升降機上，升到3層樓高表達其罷工訴求，孫嘉明表示，這樣非常危險，昨天又是颳風下雨，為了怕組員安全受影響，也隨即通報勞動局，並透過家人勸導。

(中時電子報)