根據《紐約時報》報導，勇士一哥史提芬柯瑞在受訪時透露，聯盟大哥大詹姆斯曾邀請他合拍電影「怪物奇兵2」，但由於行程安排有衝突，最終只能婉拒了這次機會。

以詹姆斯為主角的「怪物奇兵2」預定在夏天開拍，詹姆斯親自出面邀請多位NBA球星參與演出，除了柯瑞外，還有安東尼戴維斯、利拉德、克雷湯普生等人。

柯瑞說，「詹姆斯與導演庫格勒將聯手合作完成一部非常精采的電影，我之所以無法參加的主要因素在於行程安排撞期，老實說這是很難得的機會，但我不得不回絕，實在很可惜。」

(中時電子報)