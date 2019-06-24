假定蔡英文、郭台銘、柯文哲三人競爭的情況下，有35.5％支持蔡英文，28.1％柯文哲，26.1％ 郭台銘，9.6％尚難決定，0.7％不知道。(台灣民意基金會提供)

2020總統大選在「三腳督」情況下誰能勝出，台灣民意基金會今天公布民調，在蔡韓柯對比下，蔡英文暫居第一，韓國瑜第二，柯文哲第三，若是蔡郭柯對比，蔡英文仍居第一，第二名是柯文哲，郭台銘則落居第三。

台灣民意基金會今天召開記者會公布最新民調，關於台灣人對主要政治人物的感情溫度，賴清德勇奪第一，柯文哲第二，蔡英文第三，郭台銘第四，韓國瑜最後一名。

在好感排行榜上，賴清德第一，蔡英文第二，柯文哲第三，韓國瑜第四，郭台銘最後一名。在反感排行榜上，韓國瑜第一，蔡英文第二，郭台銘第三，柯文哲第四，賴清德最後。在無感排行榜上，郭台銘第一，柯文哲第二，賴清德第三，蔡英文第四，韓國瑜最後。

假定蔡英文、韓國瑜、柯文哲三人競爭的情況下，有36.9％支持蔡英文，29.4％韓國瑜，27.5％柯文哲，5.4％尚難決定，0.8％不知道。

基金會董事長游盈隆表示，從民調顯示蔡英文暫居第一，領先韓國瑜7.5個百分點，領先柯文哲9.4個百分點。

在假定蔡英文、郭台銘、柯文哲三人競爭的情況下，有35.5％支持蔡英文，28.1％柯文哲，26.1％ 郭台銘，9.6％尚難決定，0.7％不知道。 蔡英文暫居第一，領先柯文哲7.4個百分點，領先郭台銘9.4個百分點。

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