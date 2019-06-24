大陸網路最近流傳一段傳聞，一名性感女秘書傳一段「暗示」簡訊給老闆想當小三，遭拒後隔天羞愧自動請辭。

這名女秘書某日隨老闆到外地出差，當晚2人各住1房，結果女秘書半夜給老闆傳了一個簡訊「11-9=5」。

「11-9」本來答案是「2」，女秘書怎會多出「3」變成「5」？主要用意是想問總裁想不想有個小三。

不料，老闆看到簡訊後回訊「晚安」，女秘書被拒絕後，自覺無顏繼續待在公司，隔天就遞辭呈，摸摸鼻子走人。

(中時電子報)