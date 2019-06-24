俏秘書隨老闆出差 半夜傳「暗示」簡訊隔天辭職 10:372019/06/24 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 俏秘書半夜傳給老闆「暗示」簡訊後，隔天羞愧請辭。（示意圖／達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸網路最近流傳一段傳聞，一名性感女秘書傳一段「暗示」簡訊給老闆想當小三，遭拒後隔天羞愧自動請辭。 這名女秘書某日隨老闆到外地出差，當晚2人各住1房，結果女秘書半夜給老闆傳了一個簡訊「11-9=5」。 「11-9」本來答案是「2」，女秘書怎會多出「3」變成「5」？主要用意是想問總裁想不想有個小三。 不料，老闆看到簡訊後回訊「晚安」，女秘書被拒絕後，自覺無顏繼續待在公司，隔天就遞辭呈，摸摸鼻子走人。 (中時電子報) #老闆 也許您會感興趣 推薦閱讀 鐵路地下化11個站周邊 高雄都發局鼓勵都更或拉皮 13:042019/06/20 財經 新北國中小94校廣設自立廚房 預計3年內新增11校 17:372019/06/20 生活 打造高雄新市容 高市府優先輔導都更11處老舊社區 08:412019/06/21 生活 高雄鐵路11站點 優先都更 04:102019/06/21 產業．科技 藍帥哥議員驚爆小三？網：老婆打死你！ 08:582019/06/21 政治 浩鼎內線交易案 士林地院今上午11點宣判 09:532019/06/21 社會 押寶貿易戰和緩 11檔官股券商逆勢敲進 04:092019/06/22 證券．權證 反擊小三 張家瑋挺「胸器」爆橘呼巴掌洩憤 02:392019/06/23 娛樂 比特幣飆破11,000美元 6個月暴漲240％ 11:472019/06/23 財經 長榮空服日支費公式出爐！網友底下酸爆 10:262019/06/24 生活 社會熱門新聞 俏秘書隨老闆出差 半夜傳「暗示」簡訊隔天辭職 - 社會 井口真理子兇手大翻供：凶手不是我 證物埋高雄 - 社會 - 中時 到玉井玩買了幾箱芒果 拆箱後臉黑了 - 社會 尪3秒繳械人妻求助 網友解答太驚人 - 社會 除了吃睡就是做愛 女學生慘淪「人肉飛機杯」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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