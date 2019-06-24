大陸國家主席習近平將出席二十國集團（G20）領導人第十四次峰會，大陸外交部舉行記者會。大陸商務部副部長王受文表示，兩國經貿團隊正在落實兩國元首重要共識，正在就下一步的溝通問題進行討論。

今日記者會外交部部長助理張軍、財政部副部長鄒加怡、商務部副部長王受文和人民副行長銀行陳雨露都出席會議。

王受文表示，習近平主席應約同美國總統川普進行通話。在通話過程中，川普表示，美方非常重視美陸經貿合作，他也表示希望兩國工作團隊能夠就雙方存在的經貿分歧進行溝通，習近平主席同意為找到雙方經貿分歧的解決辦法，經貿團隊可以進行溝通。現在，兩國經貿團隊正在落實兩國元首重要共識，正在就下一步的溝通問題進行討論。

王受文指出，至於陸方對陸美經貿磋商的立場原則，大家都清楚。我們多次講，中美經貿磋商的原則是要相互尊重、平等互利、相向而行，要符合WTO的規則。相互尊重就是各自要尊重對方國家主權；平等互利就是大家的磋商要在平等的基礎上，達成的協議要對雙方都有利；相向而行就是雙方都要做出妥協和讓步，而不只是一方。陸美都是WTO的重要成員，我們的協定也必須符合WTO規則，現在我們雙方繼續在為溝通進行討論。

(中時 )