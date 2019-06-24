打造台中市為時尚美麗之都，台中市女子美容商業同業公會22日在國立台中科技大學舉辦「2019台中市美容美業國際發展論壇」，會中與日本及新加坡代表簽署合作備忘錄，提供學生未來赴日本及新加坡交流實習的機會；另業者更凝聚共識，要打造近150坪的產學訓用中心，提供師資教育，培訓參與證照考試學能。

這項論壇以「創新」為主題，邀請產官學界共同參與，包括台中科技大學企管系教授兼推廣部主任李國瑋、國立台灣師範大學設計學系教授嚴貞等相關科系及學生也共同與會，另在東京及北海道開業、並曾獲世界美甲比賽冠軍的日本教授出井朋佳，以及新加坡芳療教授林．戴安娜也應邀與會，分享產業流行趨勢，並與台中市女子美容商業公會簽訂合作備忘錄。

台中市女子美容商業公會理事長王新惟說，一例一休實施後，業者為了減少成本，影響學生到現場實習的機會，造成有些學生雖考取證照，但畢業投入市場後，才發現實際操作和現況仍有落差，不利技職教育發展與推廣。

王新惟指出，台中市東協廣場假日有眾多移工，為了活化廣場功能，並打造學生完善的實習場域，美容公會業者決定提供師資教育，在東協廣場二樓成立產學訓用中心，項目包括美容、美髮、美甲、美睫、SPA、芳療等，未來會計科系學生也可納入進行帳目實習，連結在地產業與學校，創造雙贏。

王新惟表示，台中市有許多移工及新住民，公會將美容美業導入東協廣場，積極與國際接軌，培育相關人才，也歡迎移工及新住民利用休假空檔到東協廣場報名學習，公會可輔導考取相關證照，也希望藉舉辦論壇吸引各國到台中投資展店的意願。

(中時 )