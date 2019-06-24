北市府前顧問李文宗去年邀集局處首長討論大巨蛋案引發爭議，台北市長柯文哲24日赴議會專案報告，議員簡舒培質疑，市府內部討論居然可以為了遠雄喬蛋，把人數從5萬9833人變成7萬，不過，柯文哲卻反問錄音帶有提到7萬人嗎？甚至回說：「你們的策略就是要把我綁在議會」，令簡不滿批柯搞不清楚錄音帶內容，做什麼專案報告，更要柯知道來議會報告就是公務，不是綁在議會。

去年11月29日李文宗召集官員在第一準備室討論大巨蛋案，遭外界質疑在為遠雄「喬蛋」，簡舒培指出，今天專案報告內容，市府把當天會議說成是聚會，遭不明人士錄音，不過，柯文哲都認為沒有辦法想像，5萬9833人變成7萬，為何內部會議仍要求前北市都發局長林洲民把人數變7萬？

簡舒培指出，人數多寡是都審委員的職權還是李文宗、市府祕書長張哲揚？是否市府內部先有底線後，要都審委員要照著辦？

對此，柯文哲先是說簡舒培的說法是帶風向，他也解釋，BOT案有2個問題，市府契約一方和審查機關，和遠雄談判過程中，底線必須清楚。

簡舒培質疑，為何在會議上可以侵害都審委員決議，要求林洲民把修正人數？柯文哲則反問「錄音帶有提到7萬人嗎？」甚至稱「你們的策略就是要把我綁在議會」，引起簡不滿抨擊，來議會報告不就是公務，難道要在全台趴趴走？

(中時 )