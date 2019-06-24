108年暑期青春專案從6月1日開跑至8月31日止，為期3個月，為預防青少年暑期偏差行為及被害，太平警分局結合台中市政府、太平區公所舉辦之「2019台中市逍遙音樂町─敲響太平鼓，歡樂慶好年」活動，在太平區運動公園實施擴大犯罪預防宣導，讓民眾在享受音樂的薰陶外，也能吸收犯罪預防的知識。

台中市逍遙音樂町活動已邁入第16個年頭，主辦單位秉持讓藝術主動走入市民生活，太平警分局犯罪預防宣導團也深入社區，讓民眾在欣賞各樂團及原舞曲文化藝術團表演過程中，也可以吸收犯罪預防的知識，尤其是暑假期間，莘莘學子更是各項誘惑被害的高危險群，警方透過有獎徵答方式吸引民眾目光，另以「拒絕毒品」、「反霸凌」、「反暴力」、「反飆車」、「防詐騙」、「反酒後駕車」等主題來宣導，現場發送文宣及精美宣導品，讓現場民眾賓至如歸。

太平警方表示，勉勵青少年暑假期間多參與有益身心健康活動，並提醒勿涉足藥物濫用高風險場所，或不當非法打工加入詐騙集團、甚至從事色情行業，因而誤入歧途。

(中時 )