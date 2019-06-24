「吃滿福，保好運」！考季到，為了替全台五萬名考生加持好運，麥當勞推出好運促銷，6／25日起至6月28日，凡憑今（108）年度指定科目考試的考試通知紙本，於上午7點至10點至全台麥當勞餐廳，即可享「豬肉滿福堡加蛋」單點買一送一優惠。麥當勞聲稱為此為考生注入滿滿活力，並祝福「吃滿福，考滿分！」。

滿福系列商品是麥當勞經典早餐選項，除了越嚼越香、Q彈有勁的滿福麵包，「滿福」命名很有滿滿福氣的好運意涵所以很討喜。鑑於七月大學指考將至，台灣麥當勞以換上期間限定、御守概念包裝的「滿福」，為全台五萬名考生加持好運。

台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，麥當勞『滿福系列』自1986年開賣至今已逾30年，是麥當勞早餐中最具代表性，也最受歡迎的系列商品，一年可銷售約2千6百萬個。由於時值畢業、考試與求職旺季，台灣麥當勞今年特別自6月19日起為滿福系列換上獨步全球的御守概念包裝，推出第一周即廣受好評，如今108學年度指定科目考試將於七月初登場，為讓更多考生「吃滿福，保好運」，特別選在6月25日至28日連續四天的上午7點至10點，消費者凡憑今年度大學指考通知（紙本），至全台麥當勞餐廳活動櫃檯，即可享有「豬肉滿福堡買一送一」優惠。

麥當勞提醒，「豬肉滿福堡加蛋」單點買一送一優惠，每人每份考試通知限兌換一次（一份），每家餐廳每天限量100份，若已蓋過章，恕不得再次兌換。。

(工商 )