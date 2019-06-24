台南愛文芒果聞名全台，南化區小崙里鏡面產銷班的愛文芒果品質更有口碑，產量6成外銷日本，被日本稱為「太陽果」，台南市長黃偉哲7月在南化芒果節時將公開義賣，所得捐助南化弱勢團體作公益。

提到芒果總讓人想起玉井，其實南化農會鏡面產銷班生產的愛文芒果長年維持高品質，生產的芒果萬中選一，多數外銷日本，留在台灣的存貨也需透過私交管道才能購買，曾有老闆級顧客，開著雙Ｂ、超跑轎車前來取貨。

鏡面產銷班班長王文瑞的父親王明義是孕育「太陽果」的創始人，王文瑞認為，小崙里位在鏡面水庫上游，上層是青灰岩、下層是白堊士，上層可含水、下層透水性佳，加上水庫周遭的天然濕氣，成為愛文芒果滋補的養份。

王文瑞表示，父親60年前以每株5元的價格，種了1公頃的愛文芒果，第一次收成，就因為口感風味好，在玉井果菜市場賣了每公斤30元的高價，當年收入就有50多萬，可到市區買兩棟房子。

王文瑞父親的經驗，將貧脊山區的小村落帶向小康，約18位果農在60公頃的丘陵地栽種愛文芒果，年產量3000噸，屆歷南化區的愛文芒果比賽，都是「鏡面仔」得到冠軍，外銷更是揚名日本。

黃偉哲預計7月13日南化芒果節時，將義賣鏡面產銷班的愛文芒果，限量20盒，每盒兩顆，所得捐助南化弱勢團體，台南市農業局期待每盒起標行情可達上萬元。

圖說：南化鏡面產銷班的愛文芒果長年維持高品質，連台南市農業局長李朝塘（中）也稱讚，左為南化農會總幹事溫進添，右為鏡面產銷班長王文瑞。（台南市農業局提供）

(中時 )