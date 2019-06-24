台師大教育學院副院長郭鐘隆的研究團隊，以長者為對象，開發台灣第一套虛實結合的3D VR園藝治療課程，結果顯示，長者的身體健康狀況、生命意義、憂鬱、孤寂感均有所改善，即使是課程結束後8周做追蹤，成效猶在。

台師大研發長許瑛玿表示，教育部為鼓勵師生團隊衍生新創研發服務公司（RSC），自106年起啟動「建構大學RSC孕育機制」，107年推動「大學產業創新研發計畫」，郭鐘隆團隊所提出的計畫通過教育部審議，並獲得經費補助。

郭鐘隆團隊將其專長「健康促進課程設計」結合科技，以園藝治療為主題，發展「3D VR園藝治療課程」，搶先與新北市政府社會局附屬機關「仁愛之家」合作，從去年11月開始執行，課程時間共計2個月（8周），課程結束後仍持續追蹤2個月，以瞭解長者接受課程前後的健康情形。

「仁愛之家」主要提供新北市低收入戶、孤苦無依及特殊境遇之65歲以上長者一個安寧晚年處所。這次研究招募仁愛之家65歲以上長者59位，其中44位為安養長者、15位養護長者（行動不便），另外於基隆恆安長照中心對照組47位，共106人。

台師大表示，仁愛之家長者在參與3D VR園藝治療後，剛開始接觸VR會有些不習慣，確有少數1至2位個案會有頭暈或帶著頭盔不舒適情形，不過一段時間就可適應。

新北市仁愛之家主任吳欽仁表示，3D VR園藝治療對於行動不便的養護長者相當有吸引力，其中有些人重複體驗多次以上，這項計畫在107年12月結束後，有幾位養護長者感到落寞，彷彿少了一項有趣的日常活動。

郭鐘隆表示，未來將在仁愛之家找一個小空間，讓長者隨時可以體驗3D VR園藝治療，並每半年或一年進行軟體更新。此外，他的團隊有幾位博士級人才，目前持續開發其他另類治療的VR課程，於專業服務之際，博士級人才更能多元發展。

台師大表示，他們學校有控股公司，這項3D VR園藝治療技術再執行1、2年後，其中博士生如果要出來創業，學校會評估是否投資，以培育新創產業。

(中時 )