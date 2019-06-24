香港反送中運動如火如荼，台灣民意基金會今天公布民調，台灣人有七成一的人基本上支持香港人的「反送中運動」，基金會董事長游盈隆解讀，支持香港人「反送中運動」是台灣人的高度共識，而這項共識的背後隱含著更強烈地質疑和反對「一國兩制」的意思。

香港反送中運動持續累積能量，台灣人究竟如何看待這次的運動？台灣民意基金會今天公布最新民調，有48.2％非常支持，22.6％還算支持，7.2％不太支持，5.4％一點也不支持，6.9％沒意見。

游盈隆表示，這其中更有高達四成八的人強烈支持；同時只有 12.6％的人基本上不支持香港人這項行動，而強烈不支持的 人只有5.4個百分點。簡單的說，支持香港人「反送中運動」是台灣人的高度共識。

他進一步分析，台灣人對反送中運動的支持是全面性的，無論年齡、教育、職業、地域、省籍族群、政黨認同與統獨傾向，都一面倒的支持。其中特別值得注意的是24歲以下青年有九成二表態支持。

與會的前考選部長林嘉誠則認為，大陸談一國兩制不是一兩天的事情，香港反送中運動熱度能夠持續多久還需要觀察，他不認為能夠因此就解讀為反對一國兩制。

(工商 )