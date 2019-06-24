蘿莉塔23日錄中天《小明星大跟班》，提到感情狀況，她坦言看到身旁朋友都結婚生子了，「大學生」群組甚至小孩照片滿天飛，她一開始確實很急，現在則是不強求。她曝這幾年遇到5個追求者最後都出櫃，其中1人的母親受兒子謊話影響，路上遇到蘿莉塔竟直接狠罵「婊子」，讓她相當錯愕。

蘿莉塔表示，那個男生拿她當煙霧彈，不僅沒事先講明，而且事事貼心，讓她因為他的溫柔而心動想交往，沒想到有天身邊同志朋友卻跟她說，「我跟他已經交往同居了。」她頓時一陣驚愕。更扯的是，她有天走在路上被一個婦人迎面狠罵「婊子」，本以為是奇怪的路人，後來才知道是那個男生的媽媽，他出櫃後為掩飾身分並躲避長輩逼婚壓力，竟跟媽媽說，「蘿莉塔劈腿，我被傷透心，不想談感情。」

蘿莉塔知道後氣到想找那男生理論，卻慘遭封鎖命運，後來那男生與她的同志朋友也分手了，兩人沒有再見面。不僅如此，蘿莉塔透露4、5年前在飛機上遇到韓國帥哥，對方喝醉將酒灑在她身上，雖然當下不太開心，但彼此交換聯絡方式，後來韓國帥哥還來台灣玩，但沒多久就發現對方出櫃了，她大嘆，「我真的不懂，為什麼這樣，就算我今天是男人婆，也有胸部啊。」

(中時 )