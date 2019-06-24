空服員工會以外力主導空服員罷工，引爆長榮「公主內戰」，內、地勤罕見大團結。長榮航空總經理孫嘉明在股東會後記者會罕見落淚，直言到各個據點看到24小時幫忙善後的員工，「我真的不知道怎麼感謝」，強調一定會挺下去。

孫嘉明說，這段期間，全體員工為了空服員罷工，幾乎是24小時在輪班，沒日沒夜，甚至連吃飯的時間都沒有，像長安票務中心甚至通宵達旦，他看在心裡真的很難過。

對於空服工會提出勞工董事、禁搭便車條款兩項訴求，孫嘉明連續說了三次：「絕對不可能接受」，這個立場是非常堅定的。

對於已有空服員反悔罷工，會否接受空服員回頭？孫嘉明說，空服只是罷工，不是離職，沒有「離職後永不錄用」問題。

對於會否如謝金河所說「寧可關公司都不妥協」，孫嘉明說，長榮航空上下游事業規模龐大，有背後超過2萬個員工跟家庭，不至於會關公司，現在做的任何努力，都是為永續經營在做。

對於空服工會提出日支費需求，孫嘉明再次強調，長榮提供的日支費一定夠用，且空服薪資的計算不是只有日支費，日支費就是餐費的性質，但公司不是沒有讓步，為提出實質所得提出的飛安服勤獎金，就是「飛多、拿的也多」

(中時電子報)