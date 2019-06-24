今天是長榮空服員罷工第5天，！長榮今也取消了108航班，影響2.3萬人。一名網友就在Dcard上哭訴，遠在日本的外婆突然身體不適醫院，全家人急著訂好22日機票，想馬上衝到日本，卻因為長榮罷工，飛往長崎的班機被取消，「我們一直在查其他航班，好不容易查到有班機（還要轉機），卻收到外婆過世了的消息.......」，讓她痛哭「請問你們，這些錯過你們能彌補嗎！」

原PO想對罷工的長榮空服員說，「你們不僅讓地勤無法準時回家，替你們擦屁股，受客人抱怨、謾罵，甚至讓所有要搭飛機去工作、出差、回家的人，回不了家！你們因為自己，影響了所有的人，包括整個國際！」

原PO說，看到罷工空服員一邊抱怨過勞，一邊在她們IG上看到滿滿的吃喝玩樂照片，就覺得不爽「如果真的累了，為什麼不利用那些時間睡覺，或是找其他工作！」、「嫌福利差你們可以離開，現在一堆人排隊想當空服」，沒有人要求你們留下。最後怒批，「自己做服務業的，卻因自身，丟下服務客人的本分，不負責！你們根本沒資格當空服員！」

(中時電子報)