銷售泰山八寶粥、仙草蜜的欽泰國際公司董事長詹舜淇、擔任董事長特助的妹妹詹雅琳2人，涉嫌以「假交易、真借貸」方式，向14家銀行貸款金額164億，造成9.8億呆帳，2人日前遭檢方起訴並求刑8年，台北地檢署認為詹氏兄妹的父親、泰山集團詹家第二代成員詹信夫、公司會計方俐婷2人均不知情，依罪嫌不足，今將詹信夫2人不起訴。全案另有1名被告未到案，檢方發布通緝。

檢方調查，詹舜淇及妹妹詹雅琳2人涉嫌以「假交易、真借貸」方式，3年來向14家銀行貸款794次，貸款總金額164億，卻挪用資金投資俄羅斯快捷支付等多家公司，並將360萬美金洗錢到美國購買加州某飯店，事後造成9.8億元呆帳，事後因詹舜淇與大陸龔姓女友鬧翻，龔女挪用97萬4500美元資金，造成資金周轉不靈，全案才曝光。

檢調今年4月搜索欽泰公司等處，約談詹舜淇、詹雅琳、詹信夫、方俐婷4人到案，訊後聲押詹舜淇、詹雅琳2人獲准，另詹信夫、方俐婷各以20萬元、5萬元交保。

今年6月5日，台北地檢署依違反《銀行法》起訴詹舜淇、詹雅琳2人，檢方痛批2人利用泰山集團第三代家成員名義，以假交易、真借貸方式投資海外投資，洗錢到美國購買飯店，去年出售飯店將款項轉匯子女、女友名下，甚至幫子女在美國購置不動產，造成台灣多家銀行9.8億元，惡性重大，均具體求刑8年，並宣告沒收9億8578萬245元不法所得。

至於詹信夫、方俐婷部分，詹信夫辯稱他只是連帶保證人，未過問公司事務，方女也稱不知詐貸情事，檢方認為罪嫌不足，今將2人不起訴。

(中時 )