自救會今第三度前往北市府大門陳情，居民敲打鍋勺抗議。（李依璇攝）

社子島開發爭議不斷，200位自救會成員24日上午不畏大雨，高舉白布條至台北市政府前吶喊口號，不滿市府提出的社子島開發計畫忽視在地居民聲音，嚴重侵害人民居住與財產權，主張區段徵收是「假開發、真搶地」，要求市府退回主計畫、解除禁建、就地改建。

自救會成員本月多次至北市府陳情，15日時甚至有自救會成員「攔轎抗議」，包圍柯文哲座車，但柯在車內不發一語，雙方僵持約15分鐘，一度還有80歲老翁躺在車前阻擋柯去路，最後警方排除抗議群眾，柯文哲座車才離場。

自救會今第三度前往北市府大門陳情，居民敲打鍋勺抗議，自救會發言人李華萍表示，社子島禁見45年，是政府對不起你們，因此他們反對區段徵收，要求退回主計畫。

李華萍說，外界抨擊他們貪婪，但社子島土地面積約302公頃，公有土地僅46公頃，私有土地卻高達250公頃，等於居民拿出100％的土地，有超過60％土地會被政府拿走，實際拿回的土地只剩不到40％，而市府卻能獲利20億，且間接得到超過200公頃土地，形同「假開發、真搶地」。

政大地政系教授徐世榮表示，區段徵收雖定位為「合作開發」，但事實上，土地所有權人是被迫參加，沒有拒絕的權利。政府認為開發完成後，土地價值會增加，因此土地所有權人屬於「得利者」，但區段徵收領回的面積大約為30％左右，也就是說，土地所有權人因為「得利」，必須捐獻約70％土地給政府，非常不公平。

(中時 )