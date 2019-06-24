大巨蛋爭議延燒，但負責把關防災避難議題的北市都審會委員中，不少人6月底任期屆滿，新任委員名單備受關注。北市議員指出，遠雄對於都審委員不信任，造成雙方溝通困難，要求北市府扮演好溝通角色。都發局長黃景茂表示，新任委員名單由遴選委員會投票決定，預計27日公布人選。

都審會採合議制討論，委員任期從去年7月至今年6月30日，共有23位委員，被視為「嚴審派」委員的銘傳大學建築所教授王价巨、北市大城市發展系副教授吳杰穎等人，因任滿3年不再續聘，外界擔憂北市府藉此機會挑選「親市府」委員，間接為大巨蛋案解套。

台北市長柯文哲今赴議會進行大巨蛋專案報告，北市議員指出，曾連續參加3場大巨蛋都審會，過程中可以感受到遠雄對於都審委員的不信任，導致雙方溝通不順，如今不少委員屆期將滿，要求北市府說明遴選新任都審委員標準，展現守護公安的決心。

對此，都發局長黃景茂表示，委員遴選會議由5到11個人組成，經過公開程序確定人選，目前已經確定新任都審委員，預定27日公布名單。

(中時 )