英國廉航Jet2一架空中巴士321型號的班機22日從倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）飛往土耳其時，傳出一位女乘客「極具破壞性」，驚動英國皇家空軍（Royal Air Force）緊急出動2架颱風戰機護送返航，現在英媒披露，原來該女乘客上機不久便開始發酒瘋，試圖在高空中打開緊急逃生門，還威脅要殺了全機，嚇壞所有乘客，才讓飛機在起飛45分鐘後決定返航。

英國《太陽報》（The Sun）披露，Jet2航空周六傍晚自斯坦斯特德機場起飛後不久，一名25歲的年輕女子便開始發酒瘋，據乘客描述，這名女子想要在高空中打開緊急逃生門，被空服員制止後，她又直闖駕駛艙，半路上被一名男乘客撂倒在地，沒想到女子還不罷休，開始猛烈攻擊空服員和乘客，接下來其他乘客加入戰局，合作壓制女子的手腳及身體後將她制伏，女子這時候開始瘋狂尖叫，還大喊「我要殺了所有人」。最終女子被6名空服員及乘客合力壓制在座位上，風波才告段落。

一名女乘客描述，當女子要打開逃生門時，全機乘客嚇壞了，「大家突然跳起來，然後陷入恐慌」，「小孩子都哭了，年紀較大的乘客跑到後面躲起來。」

另一名男乘客描述，女子在飛機起飛前看起來都相當正常，起飛後卻突然變了樣，看起來像是喝醉了或是嗑了藥。

這起空中驚魂驚動了英國皇家空軍緊急出動2架颱風戰鬥機（Typhoon）升空，攔截出事班機，並護送它返回斯坦斯特德機場。飛機抵達機場時，當地警方也立即上機將女子帶走。

不過颱風戰機高速升空產生的音爆（sonic boom）也嚇壞了機場附近居民，有居民描述自家窗戶幾乎被震碎了，當地警察局也因此接到大量報案電話。

(中時電子報)