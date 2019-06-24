第五大隊、中隊及車輛保養中心完工示意圖。（陳俊雄翻攝）

新北市消防局消防局第五救災救護大隊、中隊及車輛保養中心新建工程上午11時由市長侯友宜及地方民代共同動土開工，並建置全國消防機關首座SCBA（空氣呼吸器）檢測維修室，保障第一線救災人員安全。

新北市長侯友宜非常重視消防單位的勤務空間，這次的工程除興建五大隊廳舍外，並將打造一個現代化車輛保養中心，改善消防局1448輛各式消防車輛保養之軟硬體設備，讓原本擁擠的保養環境，走向寬敞亮白現代化保養中心，簡化保養流程，提升維修效率。

消防局表示，爲維護消防人員的個人救災裝備安全，還將在此更建置全國消防機關首座SCBA（空氣呼吸器）檢測維修室，以往1,800套空氣呼吸器係委外廠商檢測維修，未來將由車輛保養中心自行檢測維修，以保障第一線救災人員之安全。

上午開工典禮中，立委吳琪銘、市議員蘇泓欽、江怡臻也與會。

吳琪銘、蘇泓欽認為，新北市人口突破400萬人，但消防人員設施仍嫌不足，興建保養中心及辦公廳舍將有效提升三鶯地區及新北市的救災能力。

消防局指出，第五大隊中隊及車輛保養中心本新建工程基地面積近3000平方公尺，興建地下1層、地上6層之鋼筋混凝土結構建築物，空間規劃地上1樓為車輛保養檢修區及SCBA檢修維護區、2樓為車保中心辦公室及備勤室、3至5樓為大隊辦公室及指揮中心、6樓梯間及機房，總樓地板面積為3857餘平方公尺，總工程費1億2785萬餘元整，由楊志宏建築師事務所設計監造、穩吉營造承攬，將興建一符合生態、節能、減廢、健康的綠建築消防辦公大樓及車輛保養中心。

消防局黃德清表示，市府未來將持續改建老舊消防廳舍及改善救災軟硬體設備，給市民更高品質的生命財產保障，力求達成安全、安心及安居新北市之目標。

(中時 )