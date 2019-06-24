桃園市空服員職業工會發起罷工，並多次指控長榮航空在20多次的協商會中沒有誠意，長榮重批工會常在會議後講出「長榮根本沒說過的話」，惡意扭曲事實，並列舉10件工會釋放的假訊息，「工會才是假訊息的製造者」。

長榮航空表示，空服員工會在623反紅媒大遊行當日，指責部分媒體製造有利長榮航空的假新聞，但「工會才是假訊息的製造者」。從罷工前雙方還在協商的階段，工會就不斷對會員、對外界放出假訊息，只要長榮與工會的會議不公開，工會就會在會後說出長榮在會議上根本沒說過的話，但是由於會議不公開根本死無對證。

資方因吃過多次悶虧，才會強調協商必須要公開透明，堅持在協商會中直播，讓社會大眾與工會會員接收未經扭曲過的事實，然而工會對公司不利的不實謠言，在罷工後也從來沒有停止過，長榮整理近期空服員工會釋放的假訊息，件數高達10件以上，令人驚訝與遺憾。

長榮列舉10件罷工前後，工會釋出的假訊息包括「公司多次約談空服員，詢問罷工期間服勤意願」、「公司小動作減低投票意願，更改空服員上下交通車地點」、「生理假要醫生內診證明」、「公司嫌棄協商場地小，為了換豪華高貴，高達百萬的協商場地」、「工會從來沒有不接受直播」、「公司刻意閒置人力，擴大罷工爭議」、「公司發給地勤一人5000元，出來抗議」、「返台曾姓空服員接受採訪說自己「被顯示」罷工中，只好加入罷工」、「長榮製造有空服員想取回證件歸隊執勤假消息，造成會員恐慌」等。

長榮指出，罷工前後不斷蒙受空服員工會假訊息的攻擊，工會傳遞片面不完整的資訊給空服員，導致空服員對公司的不諒解，這段期間已經有越來越多空服員發現工會講的與事實不同，認為沒有必要罷工，也陸續選擇回來支援飛行。

長榮航空認為，若是立場與桃園市空服員職業工會不同，就會被工會指責是惡意報導，社會該如何評價？當工會的假訊息已被指正，支持工會的媒體卻仍不願意放上正確消息平衡資訊，任由假訊息一再傳播，這些事件已違反媒體倫理，令公司感到無奈。

桃空職工不實訊息。(長榮提供)

桃空職工不實訊息。(長榮提供)

桃空職工不實訊息。(長榮提供)

桃空職工不實訊息。(長榮提供)

桃空職工不實訊息。(長榮提供)

(中時 )