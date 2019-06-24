中華郵政5月間發生郵政物流中心招租風波，原董事長魏健宏、總經理陳憲着隨即遭交通部撤換，外界不解行政院如此大動作撤換原委。國民黨立院黨團今指出，原來是蔡政府為了清除賴清德人馬，讓位給陳菊的親信、前交通部長吳宏謀。國民黨團總召曾銘宗嚴厲譴責民進黨政府用人完全沒有標準、只有派系分贓，只要「花媽認證、升官保證」，自己人要甚麼位置都可以。

曾銘宗質疑，中華郵政公司除辦理一般郵政業務外，也辦理存款、放款及投資業務，存款高達6.1兆元，是非常重要的國營金融機構，但是吳宏謀有任何金融背景及金融實務經驗嗎？

曾銘宗抨擊，這是繼行政院前一波一銀等多家銀行董總調動，亂了套引發重大爭議後，另一次重大爭議的人事任用，民進黨用人看顏色、派系分贓，跟對人出事不必負責，還能升官，完全不避諱外界觀感，所謂負政治責任，僅是避避風頭、騙騙民眾，誇張至極。

曾銘宗也列出吳宏謀「失職官員復活記」，吳宏謀在2014年4月升任高雄市副市長；同年7月31日爆發高雄氣爆事件，辭去副市長之職，轉任高雄市政府顧問，5個月後，在2014年12月再度回任高雄市副市長。2016年5月20日，吳宏謀升任行政院公共工程委員會主委兼政務委員；2017年11月23日，轉任台灣港務公司董事長；2018年7月16日，吳再升任交通部部長，同年12月1日因普悠瑪列車出軌重大事故，請辭負責，成為史上最短命交長。才半年吳宏謀即將接任中華郵政董事長，證明為普悠瑪列車出軌事故請辭負責也是假的，再次呼攏國人而已。

首席副書記長陳宜民批評，吳宏謀是工程出身，完全沒有金融背景，但是跟對人，即便是做錯事道歉下台後，還是有機會「再次跳起」，高雄氣爆死了32人，普悠瑪出軌18人罹難，吳宏謀任相關職務職期間死了50人，仍不影響其升官圖，如此厚顏無恥的人事分贓，讓人難以苟同。

副書記長童惠珍表示，民進黨政府用人標準，永遠只有一種，不是「做對事」而是「跟對人」，哪怕造成多少民眾生命財產的損失，只要「花媽認證」就能「升官保證」，民進黨政治任命人事案，已經讓國人看得瞠目結舌、匪夷所思的地步，只有政治計算，不問專業素養，眼中只有大選，只為拚政治而已！

(中時 )