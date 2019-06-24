三重警分局日前偵辦一起殺人未遂案時，循線查獲一犯罪集團涉嫌在大台北地區改造槍械牟利，其中鎖定一名顧姓嫌疑人，並於22日凌晨持搜索票至其住處查緝，一舉查獲多把改造槍枝、子彈、槍管及大批改造槍枝工具零件，另還起出罕見「名片型手槍」、「白板筆炸彈」及多枚土製手榴彈，火力強大宛如「行動軍火庫」。
日前各地陸續發生數起重大槍擊案，行政院長蘇貞昌宣示加速清剿幫派、堂口及所有可能滋生犯罪場所，警政署、刑事局聯合高檢署發動「全國同步掃黑行動專案」，三重警分局日前執行專案時，就意外破獲一槍枝改造工廠。
警方指出，日前偵辦一起殺人未遂案時，查知有一犯罪集團涉嫌於大台北地區販賣改造槍械營利，多日跟監埋伏後，鎖定一名顧姓嫌疑人藏身於北市某民宅中，於前日凌晨持搜索票進屋內搜索後，查獲大批改造槍彈、槍管、虎鉗、鑽孔機、鑽頭等各式改造槍枝之工具及零件，另還有罕見的「名片型手槍」、「白板筆炸彈」，以及多枚土製手榴彈。
警方表示，「名片型手槍」體積僅有1張名片大小，外觀貌似打火機讓人難以發現，但卻擁有短距離內取人性命的殺傷力，另外更驚人發現，犯嫌竟將一般的白板筆改裝成彈簧炸彈，只要按下筆蓋後鬆開約3秒，就會自動引爆。
警方表示，顧姓嫌疑人改造槍枝、子彈及各種形式之土製炸彈，並販售不法幫派分子使用，危害社會治安甚鉅，訊後依違反槍砲彈藥及毒品危害防制條例等罪嫌，移請新北地檢署偵辦。
(中時 )
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