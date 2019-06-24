桃園市空服員職業工會罷工至今已進入第5天，今天再傳出部分空服員因不願簽署「不罷工聲明」，因而受困在外站，為此，桃園市空服員職業工會常務理事李瀅表示，據工會得知，目前約有15名空服員因不願簽署公司的「不罷工同意書」因而受困在維也納、休士頓等地，今天赴總統府向總統蔡英文陳情，希望協助讓這些受困在國外的空服員可以安全返台。

工會表示，「不罷工同意書」裡面文字為：「本人不會參加桃園市空服員職業工會所發起的罷工活動，直到罷工結束為止，皆不會改變態度，並同意於返台之後將護照與台胞證交給公司保管」。李瀅說，雖然組員已表示「有意願執行返台勤務」，仍然遭威脅，若不簽署「不罷工同意書」，無法安排組員回台勤務，其在國外的食宿、機票恐要自行負擔。

李瀅表示，航空公司有義務提供空服員在國外的食宿，並確保空服員能夠回國。支持工會活動免於受雇主不利待遇，是工會法保障工會會員的基本權利，長榮航空用這些手段傷害員工人身自由，不僅是對工會的嚴重打壓，更傷害台灣最重要的人權價值。

至於是否有採取任何法律行動？工會律師程立全說，目前已發出律師函，而是否要採取其他法律行動如告發強制罪，或向勞動部申請不當勞動裁決等措施，目前仍待討論。

長榮航空表示，因罷工致使取消航班，部份空服員因此滯留外站，在停留外站期間公司仍有安排組員的飯店住宿，但若空服員已於外站表明開始罷工行動且不會執勤回台，才會依規定於罷工期間暫停給付餐宿薪資，且無工會所指拒絕組員履行回程勤務問題。

此外，先前傳出部分空服員委託公司取回護照、台胞證及員工證等罷工三寶，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱指出，從今天傳出的消息，懷疑公司可能脅迫空服員簽署這些委託書，但如果確認是組員本人的意願，隨即就會啟動相關程序。

近日鬧得沸沸揚揚的罷工預告期，鄭雅菱說，在台灣如果工會要罷工，工會要與公司談判、協商後，還要再經罷工投票等程序才能合法罷工，其實就與罷工預告期相仿，如果再加上罷工預告期，恐怕會讓勞工更不容易對抗資方，要討論的應該是公司在面臨罷工前要在官網公告或預告，才能保障消費者權益。

(中時 )