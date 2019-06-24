台北市詹姓男子承租台銀土地建屋再出租給他人，去年因未能順利調漲且有遲延收租情事，他竟縱火導致黃姓房客未能及時逃出遭燒死，最高法院維持歷審判決，認為詹男惡行重大，雖然他寫致歉書道歉但未能獲得對方原諒，依殺人罪將詹男判處無期徒刑定讞。

判決指出，詹男男將建物分租給黃男居住，並且供鄭、羅房客放置物品使用，前後已逾10餘年，他因認其房屋租金收入過低，且有遭遲延給付情形，他要負擔基地費用又未能調租，導致入不敷出。

去年4月4日上午8點，詹男在屋內潑灑汽油縱火，大火迅速延燒，造成在屋內睡覺的黃姓房客不及逃生，被救出後經送醫仍傷重死亡。

歷審認為，詹男僅因不滿收租情形竟縱火，造成黃姓房客死亡與鄰近房屋燒損的財產損失，危害甚鉅，又在偵審程序雖認罪，惟迄今未能積極賠償並彌補多數被害人損失，也未獲得對方原諒，判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )