前立法院長王金平宣布退選後，動向動見觀瞻，被外界視為國民黨內的整合的關鍵少數。不過，國民黨前立委廖正井表示，這恐怕不是王點頭就算了的事，能否直接影響還待後續觀察。

王金平23日出席彰化縣王金平之友會成立造勢活動，王強調從沒說過不選，並說未來要走的路，自己會慢慢深刻體會，「說參選到底是我的決心跟我的信心」，未正面回應是否脫黨參選。

對於王金平的舉動，據《上報》報導，雖然王金平的民調始終維持劣勢，且和王關係密切的地方派系，也在西瓜偎大邊效應下，倒向韓國瑜。但王金平不選擇正面硬碰硬，而是退出初選，以退為進，拉高自己政治聲量和高度，成為國民黨內各方勢力拉攏的對象。儼然成為國民黨能否整合成功的最關鍵變數。

不過，廖正井接受港媒《中評網》訪問，卻有另一番見解。他表示，雖然目前韓國瑜和郭台銘有逐漸拉進的態勢，可是還是有一段距離。如果郭加上王的支持，的確有可能超過韓國瑜，但重點是，這恐怕不是郭王兩人點頭就算了的事，能否直接移轉還待後續觀察。

(中時電子報)