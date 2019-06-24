藝人侯佩岑曾代言的北市知名月子中心「英倫產後護理之家」，日前發生陳姓客服人員幫訪客量額溫時，不慎誤將消毒用的酒精噴槍，當成是額溫槍，酒精直接朝訪客額頭噴灑，因酒精流入訪客眼睛，造成訪客眼睛結膜受傷，台北地檢署今依業務過失傷害罪嫌起訴陳女。

英倫產後護理之家，為台北市大安區五星級月子中心，由京倫集團負責人李俊琳，與名媛妻子胡白玫經營，藝人侯佩岑就在此做月子，並曾經代言。

英倫宣稱有專業的醫療團隊提供完善母嬰照護，附設多元化親子課程，協助爸媽照顧新生兒輕鬆上手，吸收不少貴婦、名人上門。

檢方調查，英倫產後護理之家市民館陳姓客服人員，負責接待服務客人、量測額溫及為訪客消毒，今年3月10日中午，陳女接待黃姓訪客時，疏於注意，誤將消毒用的酒精噴槍，當成是額溫槍，致酒精直接朝黃姓訪客額頭噴灑。

由於酒精流入黃姓訪客眼睛，造成疼痛不適，黃姓訪客急忙就醫，發現右眼表層結膜炎，憤而報警提告，檢方今依業務過失傷害罪嫌起訴陳女。

(中時 )